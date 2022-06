Romanii care amana rambursarea ratelor la credite in acest moment risca sa plateasca cu peste 500 lei mai mult lunar atunci cand reiau platile.

Romanii isi vor putea amana in curand ratele la credite, timp de maximum noua luni, daca dovedesc ca le-au crescut cu minimum 25% cheltuielile medii lunare, in ultimele 3 luni, relateaza economedia.roMinisterul Finantelor a pregatit o ordonanta in acest sens, care este pe circuitul de adoptare. Insa simularile de calcul facute de portalul financiar Finzoom.ro arata ca, atunci cand vor relua platile, cei care si-au amanat acum ratele vor plati mai mult cu sume cuprinse intre minimum 90 de lei ... citeste toata stirea