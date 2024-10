Romanii care se intorc in tara si deschid afaceri aici ar putea primi 250.000 de euro de la stat! Care sunt conditiile

Romanii din diaspora care se intorc in tara si isi deschid aici afaceri ar putea beneficia de cel putin 250.000 de euro de la stat, potrivit unui nou proiect de lege aflat in dezbatere in Senat.Viitorii antreprenori trebuie sa indeplineasca insa cateva conditii.Cea mai importanta este faptul ca acestia trebuie sa detina deja banii si sa ii investeasca, statul cofinantand proiectul. Astfel, antreprenorul va investi cel putin 250.000 de euro iar statul va egala suma.Programul se numeste ... citește toată știrea