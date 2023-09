Orele de odihna, respectiv orele de liniste de la bloc, sunt prevazute in Legea nr. 61/1991. In cazul in care legea nu este respectata, veti primi amenzi usturatoare. Iata ce prevede legea si cine poate fi amendat daca nu o respecta.Cei care nu respecta orele de liniste la bloc risca amenzi de pana la 1.500 de lei. Suma se mareste in cazul in care persoana vizata nu este la prima abatere. Ba, mai mult, se poate ajunge chiar intr-acolo incat o persoana sa execute ore de munca in folosul ... citeste toata stirea