Romanii din diaspora au trimis acasa peste trei miliarde de euro, in primele opt luni ale anului acesta. De unde vin cei mai multi bani

Romanii din diaspora au trimis acasa 4 miliarde de euro, in primele opt luni ale acestui an. Datele BNR arata ca, doar din Marea Britanie, au ajuns in tara 900 de milioane de euro. Mai multi bani decat anul trecut au trimis si romanii plecati la munca in Italia sau Spania. Romanii din diaspora au trimis in tara, in primele opt luni din 2022, cu aproape 200 de milioane de euro mai mult fata de perioada similara a anului trecut.Potrivit datelor BNR, din ianuarie pana in august, au ajuns in ... citeste toata stirea