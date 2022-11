Romanii fac economie de curent acasa, in timp ce iluminatul stradal functioneaza si ziua

Populatia face economie la electricitate, arata ultimele date publicate luni de Institutul National de Statistica. Consumul inregistrat in primele 9 luni ale acestui an este cu 8% mai mic fata de perioada similara a anului trecut. Si industria face economii serioase la consumul de curent. Nu acelasi lucru se poate spune si depsre iluminatul stradal.Consumul national de energie a scazut cu 5,7% in primele noua luni ale anului. Cele mai amri economii se inregistreaza la consumatorii casnici, de ... citeste toata stirea