Romanii metin boicotul la OMV si Petrom: Au redus pretul cu 30%! Oare ce adaosuri practicau, pentru ca nici acum nu vand in pierdere - FOTO

Romanii mentin in continuare boicotul impotriva OMV si Petrom, companii austriece, iar preturile au inceput sa coboare, pentru ca pompele sunt goale."Sambata seara, la OMV -ul de la Gara de Nord. Trec zilnic pe aici in drum spre/dinspre redactie. Cel mai adesea, de cand austriecii ne-au spus nein, nu e nimeni in statie.Un pic mai sus, spre Basarab, e un Petrom. Are preturi incredibil de mici (poza 2) si tot nu e multa lume. Dar ma intreb: daca si-au permis o reducere de aproape 30% in cateva ... citeste toata stirea