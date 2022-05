Romanii, nevoiti sa scoata mai multi bani din buzunar pentru calatorii. Se scumpesc biletele de avion

Dupa o pauza de doi ani, in care am avut parte de restrictii de circulatie din cauza pandemiei COVID, aeroporturile din toata tara sunt pline. In pofida preturilor "piperate", romanii nu ezita sa scoata banii din buzunar ca sa ajunga in destinatiile favorite de vacanta.Cresterea preturilor petrolului din ultima perioada s-a vazut rapid in pretul produselor de consum, dar se va regasi si in cel al biletelor de avion."Companiile aeriene vor transmite pasagerilor cresterea preturilor petrolului, ... citeste toata stirea