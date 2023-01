Romanii nu isi permit nici macar produsele ieftine. Date alarmante de la Institutul National de Statistica!

Puterea de cumparare a romanilor ramane printre cele mai mici din Uniunea Europeana, arata datele INS. Desi produsele si serviciile sunt mai ieftine la noi in tara, tot nu ni le permitem din cauza veniturilor mici.Romania, impreuna cu alte cinci state membre, are PIB-ul la aproximativ 70% din media Uniunii Europene. Romania are cel mai scazut nivel al preturilor pentru bunurile de consum si al serviciilor pentru populatie. Cu 45% mai mic decat media europeana. Urmeaza Bulgaria, cu 44% sub ... citeste toata stirea