Dobanzile ridicate, inflatia si preturile mari la locuinte sunt printre motivele principale pentru care romanii amana achizitia unei locuinte. Vanzarile de case si apartamente au scazut in toata tara cu peste 23% in primele trei luni ale anului.Volumul vanzarilor de locuinte a scazut semnificativ in comparatie cu anii precedenti. Principalul motiv este dat de cresterea ratei dobanzii la banca, deoarece foarte multa lume se bazeaza pe un credit atunci cand achizitioneaza un apartament sau o ... citeste toata stirea