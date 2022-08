Romanii nu mai reusesc sa-si plateasca creditele. Zeci de mii au facut pana acum cerere de amanare a ratelor

Din ce in ce mai multi romani sunt in situatia de a nu-si mai putea plati ratele. Peste 30.000 de romani au cerut bancilor amanarea ratelor, doar intr-o singura luna. Indicele robor a crescut cu 6,63% intr-un singur an.Intr-o singura luna 31.861 de oameni au cerut bancilor amanarea ratelor, cu o dobanda cumulata de peste 128 de miliarde de lei. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei arunca vina pe banci si spune ca au sarit calul in privinta ROBOR. Potrivit analistilor si guvernatorului BNR, ... citeste toata stirea