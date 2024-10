Romanii pot cumpara noi titluri de stat Tezaur, de azi, cu dobanzi neimpozabile de pana la 7%

Romanii pot investi de azi in titluri de stat Tezaur, cu maturitati de 1,3 sau 5 ani, cu dobanzi anuale de 5,85%, 6,60%, respectiv 7%.Este a 11-a emisiune derulata de Ministerul Finantelor de la inceputul acestui an, cu peste 240.000 de investitori care au bagat in titluri, pana acum, peste 12 miliarde de lei. Titlurile de stat pot fi cumparate online de azi pana in 31 octombrie doar de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV - Spatiul Privat Virtual - pentru titluri lansate ... citește toată știrea