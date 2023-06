Se schimba legea! Romanii au dreptul sa primeasca un produs nou, in termen de cel mult 30 de zile de la achizitie, in cazul in care produsul primit initial este neconform.Potrivit unui proiect de lege ce a trecut, marti, de Parlament, in cazul in care consumatorul constata, in cel mult 30 de zile de la livrarea unui produs, ca acesta nu este bun, are dreptul la inlocuirea lui. Consumatorii pot alege intre repararea sau inlocuirea produsului.Asadar, consumatorii vor putea beneficia curand de ... citeste toata stirea