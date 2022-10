Romanii vor plati cel mai scump cos de cumparaturi pentru sarbatori din ultimii 20 de ani

Cosul de cumparaturi pentru sarbatori in acest an va fi mai scump ca niciodata. Producatorii nu mai fac fata scumpirilor in lant. Analistii sustin ca, de la lactate si pana la ulei si carnea de porc, sunt anuntate scumpiri chiar si de 15%.Producatorii spun ca principalele motive ale scumpirilor sunt, in primul rand, seceta extrema din aceasta vara dar si focarele de pesta porcina africana care au afectat mai multe ferme. Fermierii au avut cel mai mult de suferit anul acesta din cauza secetei. ... citeste toata stirea