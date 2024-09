Romanii vor plati facturi mult mai mari la iarna! Cat vor plati la intretinere cei care stau intr-un apartament cu doua camere

In ultima perioada, Romania a achizitionat energie la preturi extrem de ridicate, ajungand in anumite zile sa plateasca pana la 1.000 de euro pe MegaWatt Ora, in special in orele de varf.Acest scenariu ar putea sa se repete in special pe timpul iernii, cand tara va fi nevoita sa importe energie pentru a acoperi necesarul de consum, conform ultimului raport al Transelectrica. Aceste cresteri se vor reflecta si in facturile platite de romani.Analistii spun deja ca preturile de pe piata externa ... citește toată știrea