Romanii vor plati mai mult pe factura de energie! Apare o noua taxa

Furnizorii de energie din tara vor factura tuturor consumatorilor o noua taxa, incepand din 1 octombrie 2024.Aceasta contributie, denumita "contributie CfD", este destinata finantarii unui mecanism de sprijin pentru tehnologiile energetice cu emisii reduse de carbon, iar valoarea sa este stabilita la 0,000128 lei/kWh plus TVA, ceea ce va reprezenta un cost suplimentar de aproximativ 4,5 bani pe luna pentru o gospodarie cu un consum lunar de 300 kWh.Pe durata in care este in vigoare ... citește toată știrea