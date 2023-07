ANAF anunta ca de la 1 ianuarie 2024, romanii vor putea beneficia de tichete de activitati casnice. Tichetul are o valoare nominala de 15 lei, care poate fi ajustata anual.Practic activitatea ocazionala, necalificata, desfasurata de un prestator casnic in legatura cu gospodaria/gospodariile unei familii sau a/ale unei persoane singure, in calitate de beneficiar casnic va fi remunerata prin aceste tichete.Nu este permis transferul acestuia si nu poate fi folosit pentru cumpararea altor bunuri ... citeste toata stirea