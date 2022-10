Rondocarton Cluj: Raman ingrijoratoare scaderile consumului, industrial, dar mai ales al bunurilor de larg consum

Rondocarton, parte a grupului austriac Rondo Ganahl, unul dintre cei mai mari producatori de carton ondulat din Romania, a realizat in primul semestru din acest an o cifra de afaceri de aproape 60 mil. euro, in crestere cu 30% fata de aceeasi perioada a anului anterior, conform datelor transmise de companie. Pentru intreg anul 2022, oficialii de la Rondocarton estimeaza afaceri totale de 120 de milioane de euro."In primul semestru din acest an afacerile au fost influentate de cresterea ... citeste toata stirea