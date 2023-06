Managerii companiei Routier, Rares si Bogdan Retegan sunt mereu atenti la noile tehnologii din industrie, la camioanele viitorului sau la integrarea inteligentei artificiale in procesele de transport. Dar totul porneste de la oameni, de la tineri vizionari, pe care aleg sa ii sustinainca din facultate. Mereu au avut o abordare de pionieri, prin care sa aduca un avantaj competitiv in industrie, pe care sa il livreze mai departe clientilor sub forma optimizarii operatiunilor de transport ale ... citeste toata stirea