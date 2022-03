Rusia vrea sa accepte Bitcoin pentru cumpararea de gaze si petrol. Pretul unui Bitcoin a crescut pe loc

Rusia este afectata de sanctiunile internationale, in urma invaziei din Ucraina, si a ajuns sa apeleze chiar si la criptomonede pentru a-si salva economia. Vladimir Putin a cerut economistilor rusi sa stabileasca o modalitate de plata a resurselor in ruble, iar apoi chiar si in Bitcoin, o moneda careia i-a declarat razboi in trecut.Rusia accepta Bitcoin pentru plata gazului si a petroluluiPresedintele comitetului pentru energie al Dumei de Stat a Rusiei a declarat ca tarile "prietenoase" ... citeste toata stirea