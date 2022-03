Rusii care au fugit din tara nu mai au acces la banii de pe cardurile Visa si Mastercard

Visa si MasterCard au blocat si cardurile rusilor care au fugit din tara in semn de protest fata de razboiului din Ucraina.Procesatorii americani de plati au spus ca cardurile bancare emise in Rusia nu vor mai functiona in strainatate, dar pe plan intern acestea functioneaza pentru ca o banca locala se ocupa de aceste tranzactii.Numerosii jurnalisti, activisti si altii care au fugit din Rusia in ultimele zile, pentru ca se temeau de recrutare sau urmarire penala, vor pierde accesul la ... citeste toata stirea