Rute noi cu avionul din Cluj, in octombrie: Wizz Air introduce zboruri catre Stuttgart si Lisabona

Operatorul low-cost Wizz Air introduce cinci noi rute din Romania care vor incepe sa opereze in luna octombrie, anunta compania. Trei dintre acestea vor pleca din Bucuresti catre Milano Malpensa, Stuttgart si Trieste, iar celelalte doua vor ajunge la Stuttgart si Lisabona, din Cluj-Napoca.Incepand cu octombrie 2024, Wizz Air va opera zboruri din Bucuresti catre Milano Malpensa zilnic, catre Stuttgart in zilele de luni, miercuri si vineri, iar catre Trieste in zilele de marti si sambata.Din ... citește toată știrea