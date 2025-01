S-a cerut INSOLVENEsA pentru o mare companie din Cluj. Avea 269 de angajati si pierderi de 31 de milioane lei, la ultimele situatii financiare

Unul din furnizorii firmei Industrial Steel Wires Campia Turzii a cerut insolventa companiei pentru neplata unor sume datorate. Este vorba de firma SAROGRUP din Ludus, producator de ambalaje din carton.Compania din Campia Turzii se afla pe locatia fostului gigant Industria Sarmei, infiintata in 1920. Industria Sarmei a fost adusa in insolventa de fostii patroni si dupa multi ani a reusit sa iasa din aceasta situatie in noiembrie 2024, prin vanzarea unor ... citește toată știrea