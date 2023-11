Lista actualizata a magazinelor unde pot fi folosite tichetele sociale a fost completata de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).Milioane de romani aflati in situatii de deprivare materiala sau risc de saracie primesc aceste ajutoare in valoare de 250 de lei la 2 luni.Este important de stiut ca aceste carduri nu pot fi folosite in orice magazin. In functie de judetul in care locuiesc, beneficiarii au primit carduri pentru alimente emise de una dintre companiile Edenred, ... citeste toata stirea