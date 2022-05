S-a prabusit Bitcoinul. Traderii in stare de soc: 200 de miliarde de dolari "s-au evaporat" intr-o singura zi

Pentru prima data in ultimele 16 luni, Bitcoin inregitreaza o prabusire masiva. Moneda a scazut joi, 12 mai, sub 26.000 de dolari, in urma unei vanzari de 200 de miliarde de dolari intr-o singura zi.Pretul Bitcoin a scazut pana la 25.401 dolari, conform Coin Metrics. Este prima data cand criptomoneda a coborat sub 27.000 de dolari, din decembrie 2020, potrivit NBC.Criptomoneda s-a redresat rapidUlterior scaderii, Bitcoin si-a revenit rapid, fiind tranzactionata la pretul de 29.413 pe unitate, ... citeste toata stirea