S-a stabilit termenul limita pentru trecerea la incarcatorul universal pentru telefoane, tablete, aparate foto si casti in UE

Dupa ce a adoptat hotararea care impune USB-C drept standard unic de alimentare pentru un mare numar de dispozitive electronice, Uniunea Europeana a stabilit acum si ultima zi pentru adoptarea tehnologiei.Producatorii care nu vand gadgeturi cu USB-C in Europa, precum Apple, au ca data limita 28 decembrie 2024 pentru a adopta acest standard, a decis Uniunea Europeana. Noua hotarare a fost publicata in Jurnalul Oficial si va intra in vigoare peste 20 de zile, iar statele membre au cel mult 24 de ... citeste toata stirea