Protectia Consumatorilor avertizeaza marile magazine ca trebuie sa afiseze cu acelasi font, culoare, caractere si marime pretul cel mai mare si pretul cel mai mic al produselor.Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a fost publicat in Monitorul Oficial si intra in vigoare in 30 de zile.Acest ordin stabileste modul in care se afiseaza preturile produselor vandute, pentru a nu mai exista oameni pacaliti."Perioada in care pretul ... citeste toata stirea