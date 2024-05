S-au SCUMPIT si nuntile la Cluj. Cat costa meniul invitatilor: "Cine isi permite sa se casatoreasca in ziua de azi?"

Organizarea unei nunti a ajuns sa fie, in anul 2024, o adevarata provocare, mai ales daca nu ai un buget foarte mare. Majoritatea produselor s-au scumpit, lucru care se reflecta si in preturile meniurilor din restaurante. Banii lasati in plic pentru miri nu valoreaza prea mult cand meniul pentru un om poate ajunge si la 750 de lei la Cluj-Napoca.Darul de nunta este mai scump decat un concediu. Daca mergeti la o nunta in Cluj, fiti pregatiti cu 1.000 de lei de persoana."Dintre cei care aveti ... citește toată știrea