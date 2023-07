Guvernul anunta salarii mai mari, de la 1 august 2023, pentru mai multi angajati din spitale, dar si ieftiniri de alimente.Astfel, vor primi cu pana la 500 de lei in plus la salariu asistentii medicali, tehnicieni de radiologie si imagistica licentiati, asistenti medicali de laborator clinic licentiati, licentiati in balneofiziokinetoterapie si recuperare, asistenti medicali dentari licentiati, asistenti medicali de profilaxie dentara licentiati, asistenti medicali licentiati in nutritie si ... citeste toata stirea