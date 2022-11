Salariile bugetarilor vor fi majorate cu 10% de la 1 ianuarie 2023. Cat vor castiga ministrii si primarii de municipiu

De la 1 ianuarie 2023 salariile bugetarilor vor fi majorate cu 10%. Vorbim despre toate salariile, inclusiv cele ale demnitarilor, cei care vor avea majorari si de mii de lei de la 1 ianuarie.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, are in acest moment un salariu de 24.960 de lei. Incepand cu 1 ianuarie 2023, acesta va avea un venit majorat de 27.600 de lei.Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, va castiga 26.450 de lei de la 1 ianuarie, spre deosebire de acum, cand are un venit de 23.920 de lei. ... citeste toata stirea