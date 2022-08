Salariile clujenilor au crescut in medie cu o suta de euro intr-un an, arata datele Directiei Judetene de Statistica.Astfel, salariul mediu net a fost in luna iunie, in Cluj, de 4.712 de lei, in scadere cu 152 de lei fata de luna precedenta si cu 535 mai mare fata de aceeasi luna a anului trecut.Castigul salarial mediu brut in luna mentionata, in judetul Cluj, a fost 7.563 lei, in scadere cu 266 lei fata luna precedenta si mai mare cu 790 lei fata de luna iunie a anului 2021.Fata de media ... citeste toata stirea