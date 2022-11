Salariile clujenilor au crescut, in medie, cu o suta de euro intr-un an, raman cele mai ridicate din tara dupa Bucuresti.Datele publicate azi de Directia Judeteana de Statistica arata ca salariile medii brute in Cluj au fost, in septembrie, de 7.705 lei, in crestere cu 82 lei fata luna precedenta si mai mare cu 859 lei fata de luna septembrie a anului trecut. In ce priveste salariile medii nete, acestea au fost de 4.791 lei in luna mentionata, adica aproape o mie de euro, mai mare cu 61 lei ... citeste toata stirea