In ciuda faptului ca salariul brut a scazut, in luna iunie 2023, in judetul Cluj, cu 203 lei fata de luna precedenta, Clujul ramane una din zonele cu cele mai mari salarii din tara, arata datele Directiei Judetene de Statistica.Potrivit sursei citate, salariul mediu brut in luna iunie a ajuns la suma de 8.955 de lei, net fiind de 5.614 de lei, adica peste 1.100.Castigul salarial mediu net din judetul Cluj este cu 22% mai mare decat media ... citeste toata stirea