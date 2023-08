Salariile din Cluj raman cele mai mari din Romania dupa Capitala, cresc cu 200 de euro intr-un an.Castigul salarial mediu brut in luna iunie 2023, in judetul Cluj a fost de 8.955 lei, in scadere cu 203 lei fata luna precedenta si mai mare cu 1392 lei fata de luna iunie a anului 2022, arata datele statistice publicate ieri. Castigul salarial mediu net a fost in aceeasi luna de 5.614 lei, adica peste 1.100 de euro, mai mic cu 154 lei comparativ cu luna anterioara si cu 902 lei mai mare fata ... citeste toata stirea