Salariile din Sanatate vor creste cu 15%, in doua transe, anunta sindicalistii Sanitas.Reprezentantii Federatiei sindicale Sanitas au anuntat ca, in urma discutiilor purtate luni, la Palatul Victoria, pe tema majorarilor salariale din sistemul de sanatate, au convenit asupra unei cresteri a salariilor de baza cu 15 % in doua transe, care urmeaza sa fie acordate din lunile martie si iunie, pe langa cei 5% acordati pentru intregul sistem bugetar incepand cu 1 ianuarie 2024."Am continuat ... citeste toata stirea