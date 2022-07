Salariile nete ating un nou record in Cluj, se apropie de o mie de euro, se dubleaza in 6 ani

Castigul salarial mediu net din Cluj a inregistrat un nou record, se apropie de o mie de euro, cel mai mare din ultimele decenii.Directia Judeteana de Statistica arata ca in Cluj castigul mediu net a fost in luna mai, luna pentru care au fost publicate azi cele mai recente raportari, de 4.864 lei, un record istoric, peste cel inregistrat in luna martie, cand salariul mediu net a depasit pentru prima data pragul de 4.800 de lei, dupa care in aprilie acesta a scazut la 4.619 lei. Salariul net ... citeste toata stirea