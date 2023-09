De luna viitoare, salariul minim brut va fi majorat cu 300 de lei si va ajunge, astfel, la 3.300 de lei. In ceea ce priveste salariul net, romanii vor primi in plus, in mana, doar 93 de lei, iar 207 lei vor merge catre stat, pe taxe.Daca trendul de majorare al salariului minim brut se va pastra si in ianuarie, atunci brutul va ajunge la 3.750 lei, iar netul, adica ceea ce ia efectiv angajatul in mana, va ajunge la 2.231 lei. Aceasta crestere inseamna un plus de 333 de lei pentru salariat si ... citeste toata stirea