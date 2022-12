Salariu minim 2023: Guvernul a aprobat salariul minim pe economie la 3.000 de lei, de la 1 ianuarie 2023

Valoarea salariului minim brut pe tara se va majora, incepand de la 1 ianuarie 2023, de la 2.550 de lei, cat este in prezent, la 3.000 de lei. Executivul a aprobat joi Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.Conform unui comunicat al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, aceasta modificare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta o crestere de 17,6%, ceea ce in valoare absoluta inseamna 450 de lei, iar in valoare ... citeste toata stirea