Salariul brut mediu depaseste doua mii de euro in Cluj, creste de 4 ori in 10 ani, cel net atinge un record, creste de 3 ori in 10 ani

Salariul brut mediu depaseste pentru prima data doua mii de euro in Cluj, creste de 4 ori in 10 ani, cel net atinge un record.Conform datelor Directiei Judetene de Statistica, in decembrie castigul salarial mediu brut a fost in judetul Cluj de 10.796 lei, adica peste doua mii de euro; cifra depaseste pentru prima data pragul de 10.000, in crestere cu 624 lei fata de luna precedenta si mai mare cu 696 lei fata de luna decembrie a anului 2023.In ce priveste castigul salarial mediu net, acesta ... citește toată știrea