Salariul mediu din Cluj a ajuns la un nou record in februarie, arata datele Directiei Judetene de Statistica.Castigul salarial mediu net in luna februarie, data pentru care exista cele mai recente raportari, publicate azi de DJS, a fost de 4.449 lei in Cluj, mai mare cu 25 lei comparativ cu luna anterioara si cu 473 lei mai mare fata aceeasi luna a anului 2021. Este cel mai mare salariu mediu inregistrat pana acum la Cluj, depasit doar de cel inregistrat in decembrie anul trecut, 4.605 lei, ... citeste toata stirea