Salariul mediu lunar al unui clujean a crescut cu 70 de euro intr-un an, net, dupa cum arata datele Directiei Judetene de Statistica.Castigul salarial mediu brut in judetul Cluj, in luna noiembrie 2021 - pentru care sunt disponibile cele mai recente raportari, publicate azi de DJS - afost 7.149 lei, in crestere cu 199 lei fata luna precedenta si mai mare cu 609 lei fata de luna noiembrie a anului anterior.In ce priveste castigul salarial mediu net al unui clujean, in aceeasi luna, acesta a ... citeste toata stirea