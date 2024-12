Salariul mediu net a ajuns in Cluj la aproape 6.200 de lei, creste cu 400 de lei intr-un an, se tripleaza in 10 ani

Salariul mediu net a ajuns in Cluj la aproape 6.200 de lei, creste cu 400 de lei intr-un an, arata datele statistice publicate azi.Directia Judeteana de Statistica din Cluj a publicat azi datele privind castigul salarial mediu brut si respectiv net in judet, "in mana" clujenii castiga in medie aproape 1.200 de euro, cel putin pe hartie. Inainte de plata taxelor, salariul mediu e de doua mii de euro.Astfel, castigul salarial mediu brut in luna octombrie, in judetul Cluj, a fost de 10.088 lei, ... citește toată știrea