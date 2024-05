Salariul mediu net a ajuns in martie in Cluj la peste 6.100 de lei, iar cel brut se apropie de borna de 10.000 de lei, arata datele statistice publicate azi.Astfel, conform datelor Directiei Judetene de Statistica in martie castigul salarial mediu brut in judetul Cluj a fost de 9.997 lei, in crestere cu 628 lei fata de luna precedenta si mai mare cu 1.046 lei fata de luna martie a anului 2023.In ce priveste castigul salarial mediu net in aceeasi luna, acesta a fost de 6.117 lei, mai mare cu ... citește toată știrea