Salariul mediu net a crescut cu 14% intr-un an, arata datele de la Statistica

Martie 2024 comparativ cu Martie 2023Comparativ cu luna martie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 13,9%. Castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum. Indicele castigului salarial real1 a fost 106,8% in luna martie 2024 fata de luna martie 2023. Indicele castigului salarial real a fost 105,9% in martie 2024 fata de luna februarie 2024. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost 252,6%, cu 14,0 puncte procentuale mai mare ... citește toată știrea