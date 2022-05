Salariul mediu net a crescut in martie in Cluj cu 1000 de lei in 2 ani, ajunge la nou record

Salariul mediu brut a crescut in martie in Cluj cu aproape o suta de euro fata de luna precedenta, arata datele statistice.Astfel, in martie, luna pentru care exista cele mai recente raportari, publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica, salariul mediu brut a fost in Cluj de 7.780 de lei, un nou record, in crestere cu 578 de lei fata de luna anterioara si cu 801 lei fata de aceeasi luna a anului trecut.Cat priveste salariul mediu net, acesta a fost in martie in Cluj de 4.821 de lei, ... citeste toata stirea