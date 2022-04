Salariul mediu net a depasit 3700 lei in februarie. In ce domenii se inregistreaza cele mai mari venituri

Institutul National de Statistica (INS) transmite ca in luna februarie salariul mediu net a depasit suma de 3700 de lei. In unele domenii, romanii au ajuns sa castige peste 9.000 de lei pe lunaSalariul mediu net a ajuns in luna februarie 2022la 3721 lei, transmite INS. Fta de aceeasi luna a anului trecut, inseamna o majorare cu 10,6%.Insa, impactul nu a fost simtit intr-un procent foarte mare de populatie, deoarece s-au produs scumpiri. Chiar si cei care au depasit 9.000 de leipe luna ... citeste toata stirea