Salariul mediu net a depasit 6.000 de lei la Cluj. Ramanem pe locul 2 in topul celor mai mari salarii din tara, dupa Bucuresti

Salariul mediu net a ajuns la 6.117 lei, in judetul Cluj, in martie 2024. Judetul ramane pe locul 2 in topul celor mai mari salarii din tara, dupa Bucuresti."Castigul salarial mediu brut in luna martie 2024, in judetul Cluj a fost 9.997 lei, in crestere cu 628 lei fata de luna precedenta si mai mare cu 1.046 lei fata de luna martie a anului 2023.Castigul salarial mediu net in luna martie 2024, in judetul Cluj a fost de 6.117 lei, mai mare cu 375 lei comparativ cu luna anterioara si cu 504 ... citește toată știrea