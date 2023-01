Salariul mediu net a depasit in Cluj pragul de 5.000 de lei in noiembrie, adica peste o mie de euro, un record, s-a dublat in 5 ani

Salariul mediu net a depasit in Cluj pragul de 5.000 de lei in noiembrie, adica peste o mie de euro, un record.Datele Directiei Judetene de Statistica arata ca in noiembrie castigul salarial mediu net a fost, in Cluj, de 5.010 lei, mai mare cu 161 lei fata de luna anterioara si cu aproape sase sute de lei - mai exact 596 lei - mai mare decat in aceeasi luna a anului anterior.Sa mentionam, castigul salarial mediu brut in luna noiembrie in Cluj a depasit la randul sau pragul de 8.000 de lei, ... citeste toata stirea