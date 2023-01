Salariul mediu net a depasit in Cluj pragul de 5.000 de lei. Salariile din IT distorsioneaza semnificativ statisticile?!

Angajatii din judetul Cluj au avut in noiembrie 2022 salarii cu 20% mai mari decat media nationala. Salariul mediu net a depasit in Cluj pragul de 5.000 de lei in noiembrie, adica peste o mie de euro, un nivel record, potrivit datelor publicate de Directia Judeteana de Statistica Cluj.Datele Directiei Judetene de Statistica arata ca in noiembrie castigul salarial mediu net a fost, in Cluj, de 5.010 lei, mai mare cu 161 lei fata de luna anterioara si cu aproape 600 de lei, mai exact 596 lei, ... citeste toata stirea