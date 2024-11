Salariul mediu net a fost in septembrie in Cluj de peste 6.000 de lei pentru a cincea luna consecutiv, ramane cel mai mare din tara dupa Bucuresti; in urma cu 10 ani era 1.800 lei

Salariul mediu net a fost in septembrie in Cluj de peste 6.000 de lei pentru a cincea luna consecutiv, ramane cel mai mare din tara dupa cel inregistrat in Bucuresti.Mai exact, conform datelor publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica din Cluj, castigul salarial mediu net in luna septembrie 2024, in judetul Cluj a fost de 6024 lei, mai mic cu 60 lei comparativ cu luna anterioara si cu 431 lei mai mare fata de aceeasi luna a anului 2023. In ce priveste castigul salarial mediu brut, in ... citește toată știrea