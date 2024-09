Salariul mediu net creste in Cluj cu aproape o suta de euro intr-un an, e cel mai mare din tara dupa Bucuresti, la 6.106 lei in iulie, arata datele statistice publicate ieri. Salariul mediu brut e aproape doua mii de euro.Astfel, castigul salarial mediu brut in luna iulie 2024, in judetul Cluj, a fost de 9.948 lei, in crestere cu 140 lei fata de luna precedenta si mai mare cu 933 lei fata de luna iulie a anului trecut. In ce priveste castigul salarial mediu net, acesta a fost in iulie de 6. ... citește toată știrea